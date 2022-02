Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Joe Biden va cere Congresului un buget de Aparare de peste 770 de miliarde de dolari pentru urmatorul an fiscal, in cadrul unui efort al Pentagonului de a moderniza armata, au indicat pentru Reuters 3 surse familiare cu negocierile.

- Presedintele american Joe Biden a cerut Pentagonului sa desfasoare peste 3.000 de militari pentru consolidarea apararii aliatilor europeni, intr o prima miscare majora a fortelor SUA in contextul tensiunilor militare cu Rusia asupra Ucrainei, au declarat oficiali americani citati miercuri de Wall Street…

- CONFLICTUL din Ucraina: Romania pregatește terenul pentru venirea soldaților straini. Guvernul va acorda facilitați extinse contingentelor militare CONFLICTUL din Ucraina: Romania pregatește terenul pentru venirea soldaților straini. Guvernul va acorda facilitați extinse contingentelor militare In…

- Un numar de 8.500 de soldati americani au fost plasati in stare de alerta sporita pentru o posibila desfasurare in Europa de Est, in conditiile in care trupele rusesti se concentreaza la granita cu Ucraina, a declarat luni purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, citat de CNN . Secretarul american…

- Pana la 8.500 de militari ai SUA au fost plasați in alerta pentru o posibila mobilizare in estul Europei, in condițiile in care trupele Rusiei se afla la granița Ucrainei, a anunțat luni purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, precizand ca nu s-a luat o decizie finala de desfașurare a trupelor,…

- China a trimis duminica 39 de avioane militare in zona de aparare aeriana a Taiwanului, a anuntat Ministerul taiwanez al Apararii. Deși au mai fost o serie de alte incursiuni similare, aceasta este cea mai ampla de la inceputul anului, relateaza agentia dpa, preluata de Agerpres.

- Guvernul poate dispune masuri pentru combaterea cresterii excesive a preturilor in situatii exceptionale, conform legii, afirma Marcel Ciolacu. Intr-o intervenție la Romania TV, citata de Spotmedia , liderul PSD solicita discutarea problemei intr-o ședința a Consiliului Suprem de Aparare a Țarii. „Este…

- Pentagonul crede ca armata Chinei exerseaza invadarea Taiwanului și recentele manevre militare desfașurate in preajma insulei nu sunt decat o repetiție. Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a reiterat sprijinul ferm al Washingtonului pentru Taiwan. Șeful Pentagonului Lloyd Austin a declarat…