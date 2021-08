Pentagonul era in alerta marti dimineata dupa ce serviciile de securitate ale Departamentului american al Apararii au semnalat impuscaturi in proximitatea sediului, transmite AFP.



Angajatilor li s-a comunicat prin megafoane sa ramana in interiorul cladirii dupa ce mai mai multe impuscaturi au fost auzite in statia de autobuz a celebrului edificiu de la periferia Washingtonului.



''Pentagonul este in prezent in stare de alerta din cauza unui incident in statia de tranzit. Solicitam publicului sa evite zona'', a anuntat pe Twitter forta de protectie a armatei…