Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul Apararii al SUA a anuntat marti ca a anulat mega-contractul „cloud” (computer de la distanta) de 10 miliarde de dolari pe care l-a acordat in 2019 Microsoft. Contractul a fost contestat de Amazon.

- Departamentul Apararii al SUA a anunțat marți ca a anulat mega-contractul „cloud” (computer de la distanța) de 10 miliarde de dolari pe care l-a acordat în 2019 Microsoft și care a fost contestat de Amazon. Pentagonul explica într-un comunicat de presa ca acest contract…

- O companie de investiții aparținand lui Bill Gates i-a transferat acțiuni de pe peste 1,8 miliarde de dolari Melindei Gates imediat dupa anunțul divorțului celor doi, scrie Bloomberg. Separarea cuplului de filantropi-miliardari este vazuta ca una dintre cele mai scumpe din lume, dupa divorțul…

- Fundatia Bill si Melinda Gates, una dintre cele mai puternice si influente in domeniul sanatatii publice mondiale, a cheltuit peste 50 de miliarde de dolari (42 de miliarde de euro) in acest domeniu in ultimii 20 de ani. Cuplul anunta intr-o cerere comuna de divort ca a ajuns la un acord asupra imparairii…

- Un divorț de 127 de miliarde de dolari!!! Bill și Melinda Gates divorțeaza dupa 27 de ani și dupa ce au construit o avere de 127 miliarde de dolari. Anunțul a fost facut pe Twitter chiar de catre fondatorul Microsoft, in varsta de 65 de ani. „Dupa ce ne-am gandit multa vreme si dupa ce am incercat…

- Laboratorul – care isi dezvaluie pentruprima oara cifra de afaceri cu privire la vaccinul impotriva covid-19 – a obtinut un profit net de 1,56 miliarde de dolari in primele trei luni ale lui 2021, anunta intr-un comunicat AstraZeneca. AstraZeneca inregistreaza o crestere puternica a vanzarii unor noi…

- Microsoft ”calca” pe urmele Apple și a ajuns la o capitalizare de piața de 1.980 de miliarde dolari, dupa ce a anunțat rezultate financiare excelente în trimestrul trecut. Compania a avut profit de peste 15 miliarde dolari pe fondul creșterii serviciilor de cloud, dar și fiindca piața…

- Administratia presedintelui american Joe Biden a informat Congresul ca SUA vor vinde arme in valoare de 23 de miliarde de dolari Emiratelor Arabe Unite (EAU), inclusiv avioane F-35, drone si alte echipamente militare, au anuntat surse parlamentare americane, citate marti de Reuters. Un…