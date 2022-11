Atacurile aeriene turcești din nordul Siriei au amenințat siguranța personalului militar american, iar escaladarea situației a pus in pericol ani de progres in combatera gruparii teroriste Stat Islamic, a acuzat, miercuri, Pentagonul. Comentariile Pentagonului reprezinta cea mai ferma condamnare din partea Statelor Unite pana in prezent a operațiunilor aeriene desfașurate de Turcia, membra NATO, in […] The post Pentagonul ii arata pisica Turciei, cea mai ferma condamnare. Erdogan sfideaza Casa Alba: „Este doar inceputul” first appeared on Ziarul National .