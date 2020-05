Armata americana a recunoscut miercuri ca 132 de civili si-au pierdut viata anul trecut in operatiunile sale in intreaga lume, un bilant cu mult inferior evaluarilor unor organizatii neguvernamentale, noteaza AFP.



Departamentul Apararii a estimat ca "132 de civili au fost ucisi si 91 raniti in 2019 in cursul unor operatiuni militare americane in Irak, Siria, Afganistan si Somalia", a indicat Pentagonul intr-un raportul anual solicitat de Congresul SUA.



Raportul a precizat ca departamentul nu a identificat "nicio victima in operatiunile militare americane din Yemen si Libia".

