Armata americana intentioneaza sa realoce 300 de milioane de dolari ajutoare promise pana in prezent Pakistanului, din cauza absentei unor "actiuni decisive" ale Islamabadului in cadrul strategiei americane in regiune si in fata amenintarii gruparilor islamiste radicale, transmite AFP. "Din cauza absentei unor actiuni decisive ale Pakistanului in sprijinul Strategiei pentru Asia de Sud (...), 300 de milioane de dolari (in realitate 323,6 milioane, incluzand fonduri nepakistaneze) au fost reprogramate (de Departamentul Apararii) in iunie/iulie 2018 pentru alte prioritati urgente", a declarat locotenent-colonelul…