Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite, desi continua discutiile cu Polonia, considera ca nu este viabila propunerea Varsoviei de a trimite avioanele sale Mig-29 armatei americane pentru ca acestea sa fie predate Ucrainei, a declarat marti purtatorul de cuvant al Pentagonului, informeaza miercuri AFP."Nu credem ca propunerea…

- Ziua a 14-a de razboi aduce embargo-ul SUA pentru petrolul, gazele și carbunele rusești, in timp ce Kremlinul amenința ca barilul de petrol poate depași 300 de dolari. Marea Britanie, de asemenea, a anunțat ca va opri importurile de petrol pana la finalul anului 2022. In aceeași zi, și UE a anunțat…

- Polonia a anuntat, marti, ca este pregatita sa desfasoare, imediat si gratuit, toate avioanele de lupta MiG-29 la baza fortelor aeriene americane, Rammstein, din Germania, si sa le puna la dispozitia Washingtonului pentru a le furniza Ucrainei, se arata intr-un comunicat al Ministerului polonez de Externe,…

- Statele Unite suspenda activitatea de la Ambasada SUA din Belarus si, de asemenea, permite personalului care nu lucreaza in situatii de urgenta si membrilor familiei lor sa paraseasca Ambasada SUA din Rusia, din cauza problemelor de siguranta si securitate rezultate in urma agresiunii Rusiei asupra…

- Statele Unite i-au propus lui Volodimir Zelenski sa il evacueze din Kiev, insa președintele Ucrainei a refuzat oferta și a decis sa ramana in capitala țarii, chiar daca este in pericol, informeaza The Guardian, citand Washington Post. Zelenski s-a angajat sa ramana in Ucraina, in ciuda faptului ca este…

- NATO iși inchide temporar biroul din capitala ucraineana Kiev și iși muta personalul la Bruxelles și Liov, care se afla la aproximativ 70 de kilometri de granița cu Polonia, a confirmat un purtator de cuvand al Alianței Nord-Atlantice pentru publicația norvegiana Verdens Gang (VG). „NATO și statele…

- Statele Unite au cerut familiilor angajatilor guvernului american stationati in Belarus sa paraseasca aceasta tara, din cauza tensiunilor cu Rusia in privinta Ucrainei. Departamentul de Stat ii sfatuiește și pe cetațenii sai sa evite deplasarile in Belarus, din cauza “riscului de detentie si prezentei…

- Pana la 8.500 de militari americani au fost puși in alerta pentru o posibila detașare in Estul Europei, avand in vedere ca trupele rusești sunt comasate la granița Ucrainei, a anunțat purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, potrivit CNN. “Numarul trupelor pe care secretarul Apararii le-a plasat…