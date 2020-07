Stiri pe aceeasi tema

- Fortele armate taiwaneze au intreprins joi cinci exercitii de 'anihilare a inamicului la tarm', inaintea manevrelor principale anuale din aceasta luna si in contextul intensificarii activitatilor militare ale Beijingului in apropierea acestei insule pe care China o considera parte a teritoriului…

- Relatiile dintre China si Statele Unite s-au tensionat brusc in ultimii ani. Dincolo de razboiul economic, de ideologia total diferita, de interesele politice si geopolitice, un subiect extrem de fierbinte este situația din Marea Chinei de Sud. Este o zona nevralgica: pe aici trece a doua ruta, ca…

- Moartea a zeci de militari indieni in confruntari cu trupe din China "nu va fi in zadar", a declarat miercuri premierul Indiei, Narendra Modi, citat de postul BBC News preluat de news.ro"India vrea pace, dar, daca este provocata, India este capabila sa riposteze in mod adecvat, indiferent…

- Statele Unite au anuntat, miercuri, trimiterea a doua portavioane in Oceanul Pacific, in contextul in care China intensifica activitatile militare in aceasta zona, relateaza cotidianul The Wall Street Journal, anunța MEDIAFAX.Trimiterea portavioanelor USS Ronald Reagan si USS Nimitz, insotite…

- In vreme ce trainicia Uniunii Europene scarțaie, roasa la incheieturi de interese divergente, decizii egoiste și ascensiunea forțelor populiste centrifuge, China iși stabilește noi capete de pod și-și consolideaza interesele printre crapaturile edificiului european. Spațiul Marii Negre este unul…

- Armata americana a recunoscut miercuri ca 132 de civili si-au pierdut viata anul trecut in operatiunile sale in intreaga lume, un bilant cu mult inferior evaluarilor unor organizatii neguvernamentale, noteaza AFP. Departamentul Apararii a estimat ca "132 de civili au fost ucisi si 91 raniti…

- Una dintre insulele artificiale construite de R.P. Chineza in Arhipelagul Spratly (foto: The Times) La mijlocul lunii aprilie, R.P. Chineza a mai facut un pas in extinderea autoritatii asupra celor aproape 80 de insule, stanci si recife din Marea Chinei de Sud. Ministerul Afacerilor Civile a anuntat…

- Washingtonul a acuzat luni Beijingul ca a "scufundat" un vas de pescuit vietnamez in Marea Chinei de Sud si i-a cerut "sa inceteze sa profite" de situatia creata de pandemie pentru a-si extinde controlul in regiune, relateaza AFP, potrivit AGERPRES."Suntem foarte preocupati de informatiile…