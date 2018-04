Stiri pe aceeasi tema

- Un german reținut de forțele kurde din Siria in legatura cu atentatele de la 11 septembrie 2001. Barbatul nascut in Siria dar cu cetațenie germana este acuzat ca a ajutat la planificarea atacurilor teroriste din Statele Unite, a declarat miercuri un comandant kurd pentru AFP. “Mohammed Haydar Zammar…

- Apararea antiaeriana siriana a doborat rachete ce au vizat baza aeriana Shayrat din provincia Homs luni noaptea tarziu, a informat televiziunea de stat siriana, citata de agentia Reuters. Televiziunea mentionata a prezentat imagini ale unei rachete lovite in aer deasupra bazei aeriene, la…

- "Exprim solidaritatea cu aliatii nostri SUA, Marea Britanie si Franta, care au raspuns, la 14 aprilie 2018, de o maniera ferma si proportionala la atacul chimic din localitatea Douma, Ghouta de Est (R. A. Siriana), soldat cu victime in randul populatiei civile, inclusiv copii", a scris Liviu Dragnea…

- Romania va primi, in perioada 2018 - 2019, un numar de 109 refugiati de origine siriana, aflati provizoriu in Turcia, a anuntat joi purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, intr-o conferinta de presa la Palatul Victoria. Potrivit acestuia, in sedinta de Guvern de joi a fost adoptata…

- ''Nu a fost in intentia operatiunii Resolute Support sa ascunda sau sa clasifice informatii care in rapoartele anterioare au fost disponibile'', a explicat purtatorul de cuvant al operatiunii Resolute Support, capitanul Tom Gresback.''S-a inregistrat o eroare umana in stabilirea categoriilor…