Pentagonul anunţă preţul avioanelor multirol F-35 pentru următorii trei ani Conducerea Lockheed a declarat ca orice stat care detine avioane F-16, predecesoarele F-35, sunt considerate potentiali clienti, scrie Agerpres. Cea mai raspandita versiune, F-35A, va costa 82,4 milioane de dolari in 2020, 79,17 milioane in 2021 si 77,9 milioane in 2022, a informat Departamentul Apararii Statelor Unite. Contractul cu Lockheed este in valoare de 34 de miliarde de dolari pentru 478 de avioane F-35. In iunie, Pentagonul dezvaluise ca pretul F-35 a scazut cu 8,8%, la 81,35 milioane de dolari pentru exercitiul fiscal 2020; diferenta fata de valoarea anuntata marti… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- SUA au impus luni sanctiuni tintite impotriva a trei ministri turci printr-un decret prezidential semnat de Donald Trump care vizeaza sa convinga Ankara ''sa inceteze imediat ofensiva'' in Siria, a anuntat administratia americana, relateaza AFP, preluata de Agerpres. Ministrii Energiei, Apararii…

- Fostul palat al imparatilor Etiopiei, care a servit si drept loc de tortura sub regimul comunist al lui Mengistu Haile Mariam (1974-1991), a fost renovat si deschis publicului, in cadrul unei politici de promovare a turismului, informeaza joi AFP potrivit Agerpres Redenumit "Parcul Unitatii" si renovat…

- Casa de licitatii Bonhams a organizat in acest weekend licitatia pe care a programat-o anterior, unde a vandut o colectie formata din 24 de automobile exclusive, anterior fiind confiscate de procuratura din Elvetia de la vicepresedintele Guineeii Ecuatoriale intr-un dosar de spalare de bani.

- Casa copilariei lui Donald Trump din New York este scoasa la licitație pentru a doua oara, dupa ce prima data proprietarii nu au reușit sa obțina suma de 2,9 milioane de dolari. Locuința din New York City in care a trait pana la varsta de 4 ani președintele american Donald Trump a fost listata la 2,9…

- Ex-liderul Partidului Democrat din Moldova (PDM), Vlad Plahotniuc, a obținut in acest an dividende de 2.800.200 de euro de la compania Vanguard International LTD din Emiratele Arabe Unite, fața de anul 2018 cand a primit 3,11 milioane de euro. Potrivit declarației pe venit pentru anul 2019, fostul deputat…

- In fiecare dimineața, de mai bine de 11 ani, simpaticii matinali de la Neatza cu Razvan și Dani ne distreaza in cel mai savuros mod posibil! Totuși, diminețile nu au fost lipsite de pozne! Cine nu iși amintește de cazatura celor doi?!

- ''Cu cele trei contracte de finantare semnate astazi, avem in acest moment un numar de noua proiecte finantate din bani europeni care intra in linie dreapta pentru implementare. Dezvoltam orasul si il aducem la standarde europene prin implementarea unor proiecte cu multiple elemente de smart city.…

- Tara din Balcani, care s-a alaturat NATO in 2004, a trimis Germaniei, Finlandei, Frantei si Elvetiei invitatii de participare la o licitatie in valoare maxima de 1,46 miliarde de leva (836,24 milioane de dolari), a precizat ministerul intr-un comunicat.Printre potentiali furnizori se numara…