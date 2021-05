Pentagonul anunță eșecul testului cu rachete intercontinentale ​Statele Unite au anunțat miercuri eșecul unui test de racheta balistica intercontinentala Minuteman III (ICBM) la decolare, adaugând ca racheta nu era înarmata și ca se desfașoara o ancheta pentru a descoperi cauza defecțiunii, potrivit AFP.



Armata SUA intenționeaza sa reia acest test, au declarat Forțele Aeriene ale SUA într-un comunicat.



Racheta urma sa fie lansata miercuri devreme de la baza forțelor aeriene Vandenberg din California pentru un test efectuat în mod regulat de forțele aeriene americane pentru a demonstra eficiența descurajarii amenințarii… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

