- Armata americana a efectuat lovituri impotriva a doua instalații din Siria folosite de Corpul Garzii Revoluției Islamice din Iran și de gruparile pe care acesta le susține, a anunțat joi (26 octombrie) Pentagonul, ca raspuns la o serie de atacuri impotriva forțelor americane atat in Irak, cat și in…

- Forțele de aparare israeliene au desfașurat in ultima noapte o noua operațiune in Fașia Gaza. Doua rachete au atins localitați din Egipt, iar una dintre ele se pare ca a lovit o unitate medicala dintr-o stațiune egipteana de la Marea Roșie, in apropierea graniței cu Israelul. Potrivit presei din Egipt,…

- Statele Unite au efectuat joi lovituri aeriene impotriva a doua unitati folosite de Gardienii revolutiei iranieni si "grupuri afiliate" in estul Siriei, a anuntat secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, relateaza AFP, conform Agerpres."Aceste lovituri de legitima autoaparare si de precizie…

- Pentagonul a apreciat luni ca Iranul nu a dat ordine directe de atac impotriva militarilor americani din Orientul Mijlociu, insa Casa Alba a acuzat in aceeasi zi Teheranul ca "faciliteaza activ" atacuri asupra bazelor militare ale SUA, transmit agentiile internationale de presa.Fortele americane…

- Fortele americane au fost vizate luni in Siria de noi atacuri. Președintele Biden se intalnește cu șefii de stat major și consilierul pentru securitate naționala John Sullivan și cu secretarul Apararii Lloyd Austin.In acest moment, 3 baze separate americane sunt atacate in Siria. Au fost raportate…

- Fortele americane au fost vizate luni in Siria de un atac care nu a provocat pagube sau raniti, a indicat un oficial american de rang inalt, dupa ce un grup armat local a afirmat ca a lansat drone impotriva coalitiei, informeaza AFP, potrivit Agerpres. De miercuri, cel putin cinci atacuri cu drone…

- Statele Unite au anunțat, joi, ca au interceptat și distrus o drona turceasca in Siria, considerata o potențiala amenințare la adresa trupelor americane. Acesta este primul incident de acest fel din istorie intre cele doua state aliate NATO. Evenimentul a avut loc intr-un moment in care Turcia desfașoara…

- Instalațiile militare americane din provinciile siriene Deir ez-Zor și Hasakeh au fost bombardate de grupuri de militanți arabi. Despre acest lucru a anunțat agenția iraniana de știri Fars News Agency. Cinci rachete au lovit ținte in apropierea cimpului de gaz Koniko, patru au cazut la baza din apropierea…