Pentagonul anunţă că 117.000 de persoane au fost evacuate din Afganistan de la sfârşitul lunii iulie Pentagonul a anuntat ca aproximativ 117.000 de persoane au fost evacuate din Afganistan de la sfarsitul lunii iulie. Pentagonul a precizat ca 6.800 de persoane au fost evacuate in ultimele 24 de ore, iar de la 14 august au fost scoase 112.000 de persoane, numarul total ajungand la aproape 117,000 de la sfarsitul lunii iulie. De asemenea, Pentagonul a publicat numele celor 13 soldati americani ucisi la atacul de la aeroportul din Kabul. 11 erau de la infanteria marina, unul de la fortele terestre, iar un altul de la fortele navale. Multi dintre ei erau doar bebelusi cand SUA a atacat Afganistanul,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

