- Hotel Transylvania 3: Vacanța de vara a ajuns pe primul loc in topul clasamentului caselor de Box Office cu 44 milioane de dolari – incasați doar in SUA – dupa debutul din sfarșitul de saptamana care tocmai a trecut. Animația Sony a mai caștigat 46,4 milioane de dolari in strainatate weekendul trecut.…

- Anularea unui exercitiu militar cu Coreea de Sud, decisa de presedintele american Donald Trump, care denunta "cheltuieli enorme", va permite SUA economisirea a circa 14 milioane de dolari, a estimat luni Pentagonul, transmite marti AFP, informeaza Agerpres.Manevrele anuale, denumite "Ulchi…

- Iubitorii sportului cu balonul rotund din China vor cheltui pe durata Cupei Mondiale de fotbal, gazduita de Rusia in perioada 14 iunie - 15 iulie, peste 3 miliarde de yuani, adica aproximativ 469 milioane de dolari,...

- Marvel a incasat in acest weekend doar in America de Nord peste 250 milioane de dolari din 4,474 locații diferite. Acest lucru declara faptul ca “Avengers:Infinity War” a avut cel mai puternic debut din toate timpurile. “Avengers” au depașit deja “Star Wars: The force awakens”, care a strans la debut…

- In mai multe interviuri, DJ Avicii a declarat ca pentru el nu castigurile materiale sunt importante, ci muzica pe care o produce, iar acest lucru l-a demonstrat, mai ales in ultimii ani de viata, prin donatiile extrem de generoase pe care le-a facut pentru cei incercati.

- Rompetrol Rafinare, companie controlata de grupul kazah de stat KazMunayGas, ce administreaza rafinaria Petromidia, si a planificat investitii de 56,9 milioane de dolari in acest an in rafinariile Petromidia si Vega si in partea de petrochimie, potrivit planurilor ce urmeaza a fi aprobate in Adunarea…

- Potrivit unor surse, Anca i-a cedat partea ei de avere Anamariei Prodan. „Anca, sora Anei, a plecat spre America azi de dimineata. In toate aceste zile, cele doua surori au umblat pe la notariate, iar Anca i-a cedat Anamariei toata averea lasata mostenire de Ionela Prodan. A spus ca e sora mai mare…

- La finele lunii martie 2018, soldul datoriei externe de stat a constituit 1.707,8 milioane de dolari, sau 28,12 miliarde de lei, arata Ministerul Finanțelor. Potrivit acestor date, fața de situația de la începutul anului, datoria de stat externa s-a majorat cu 7 milioane de dolari. …