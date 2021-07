Ministerul american al Apararii a anuntat marti ca a anulat mega-contractul pentru servicii "cloud" (servere interconectate), in valoare de 10 miliarde de dolari, pe care il atribuise in 2019 Microsoft si care a fost contestat de Amazon, relateaza AFP.



Pentagonul explica intr-un comunicat ca acest contract "nu mai corespunde nevoilor sale" din cauza in special a "evolutiei cerintelor" si "progreselor din acest sector".



Ministerul Apararii prevede initierea unei noi proceduri pentru angajarea diverselor companii specializate in servicii "cloud".



"Odata cu evolutia…