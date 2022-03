Stiri pe aceeasi tema

- Preturile la petrol ar putea trece de 300 de dolari barilul in cazul in care Statele Unite ale Americii si Uniunea Europeana interzic importurile de petrol din Rusia, a afirmat luni vicepremierul rus si ministrul energiei Aleksandr Novak, relateaza Reuters si AFP."Este absolut clar ca o respingere a…

- Oficialii Uniunii Europene analizeaza posibilitatea de a limita influența și accesul Rusiei la finanțare in cadrul Fondului Monetar Internațional, ca urmare a invaziei sale in Ucraina, au declarat șase oficiali pentru Reuters. Acest scenariu aflat acum in discuție ar spori presiunea asupra economiei…

- Cancelarul german Olaf Scholz, presedintele american Joe Biden si presedintele francez Emmanuel Macron au declarat, luni, ca recunoasterea independentei teritoriilor separatiste din estul Ucrainei de catre Vladimir Putin "nu va ramane fara raspuns", potrivit purtatorului de cuvant al Guvernului de la…

- SUA vor interzice noi investitii, comert si finantari facute americani in regiunile Donețk și Luhansk din estul Ucrainei, recunoscute luni ca independente de Rusia, potrivit unui comunicat transmis de Casa Alba și semnat de purtatoarea de cuvant Jen Psaki. Președintele Joe Biden urmeaza sa semneze un…

- Forțele ucrainene au fost acuzate, joi, de separatiștii din estul țarii susținuți de Rusia, ca au bombardat de patru ori in ultimele 24 de ore pozițiile rebelilor din Luhansk. Kievul a negat acest presupus atac, in timp ce SUA acuza Rusia ca vrea sa creeze pretexte pentru a ataca Ucraina, relateaza…

- Rusia a lansat marți, 25 ianuarie, noi exerciții militare in aproperea teritoriului ucrainean și in Crimeea anexata in urma cu aproape opt ani, dupa ce a denunțat faptul ca SUA au plasat in alerta mii de soldați pentru o posibila intervenție in estul Europei, relateaza AFP, citata de France 24 . 6.000…

- Statele Unite sunt ingrijorate de un proiect de reforma constitutionala in Belarus ce ar permite desfasurarea de arme nucleare rusesti pe teritoriul acestei tari care se invecineaza cu Ucraina si Polonia, a declarat marti reporterilor un inalt oficial al Departamentului de Stat, informeaza AFP preluat…

- M. Geoana: Diplomația și soluțiile politice pot debloca actuala criza Foto: Arhiva/ Radio România Rusia s-a declarat extrem de dezamagita de semnalele care vin dinspre Statele Unite și NATO ca raspuns la solicitarea sa de garanții de securitate. Una din propunerile Moscovei este ca NATO…