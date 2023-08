Stiri pe aceeasi tema

- Gruparea de mercenari Wagner nu mai „participa cu nicio calitate semnificativa in sprijinul operațiunilor de lupta din Ucraina”, dupa ce au jucat un rol cheie in cucerirea orașului Bahmut și au fost active in Ucraina inca de la anexarea Crimeei in 2014, transmite Pentagonul citat de BBC.Conform acordului…

- Ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, a declarat vineri, in raspuns la o intrebare despre stabilitatea Rusiei dupa revolta esuata a mercenarilor, ca tara sa a iesit intotdeauna mai puternica si mai rezistenta din orice dificultati.Lavrov, care a sustinut o conferinta de presa, a adaugat ca reactia…

- Generalul Serghei Surovikin, comandantul adjunct al operatiunilor militare ale Rusiei in Ucraina, stia dinainte ca seful Wagner, Evgheni Prigojin, planuia o rebeliune impotriva oficialilor din domeniul apararii de la Moscova, potrivit New York Times. Publicatia, care citeaza oficiali americani informati…

- Presedintele rus Vladimir Putin „se inseala profund" atunci cand ii acuza pe combatantii grupului de mercenari Wagner de „tradare", a declarat sambata Evgheni Prigojin, adaugand ca trupele sale nu intentioneaza sa se predea, relateaza agentiile internationale de presa.

- Armata rusa se retrage in regiunile ucrainene Herson si Zaporojie, in timp ce Ministerul rus al Apararii il induce in eroare pe presedintele Vladimir Putin, a denuntat vineri seful grupului de mercenari rusi Wagner, Evgheni Prigojin, un critic acerb al comandamentului militar rus, transmite agentia…

- Liderul gruparii ruse de mercenari Wagner care a ocupat orasul ucrainean Bahmut, Evgheni Prigojin, a acuzat duminica oficiali ai Kremlinului ca au interzis presei ruse de stat sa relateze despre el si i-a avertizat ca o asemenea greseala ar putea conduce la o reactie a poporului rus impotriva lor in…

