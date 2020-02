SUA au anuntat miercuri ca au testat cu succes o racheta balistica intercontinentala (ICBM) Minuteman III, echipata cu un nou dispozitiv, in scopul modernizarii acestor rachete sol-aer invechite, potrivit AFP.



Racheta a fost lansata la ora locala 00:33 (08:33GMT) de la baza aeriana Vandenberg, in California, si a parcurs circa 6.760 km deasupra Pacificului inainte de a cadea in mare in apropiere de atolul Kwajalein, in Insulele Marshall, au anuntat fortele aeriene americane intr-un comunicat.



Acesta a fost un test de dezvoltare si nu un test de rutina precum cel efectuat la…