- Secretarul de stat american, Antony Blinken, a declarat miercuri ca Statele Unite lucreaza pentru a sprijini tarile din prima linie, intre care Polonia, Republica Moldova, Romania si Slovacia, in contextul invaziei Rusiei in Ucraina, transmite Reuters.

- Ministrul ucrainean al Apararii, Oleksii Reznikov, a declarat, miercuri, ca Ucraina urmeaza sa primeasca rachete Stinger si Javelin din strainatate pentru a se apara de atacurile Rusiei, precum si un alt transport de drone turcesti, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele…

- El a spus ca toate cladirile rezidentiale din apropierea bazei Brigazii 95 Aeropurtate din Jitomir, la 120 de kilometri vest de capitala Kiev, au fost incendiate."Pana in prezent, patru persoane au murit. Printre care un copil", a spus el.Moscova i-a avertizat marti pe locuitorii capitalei Kiev sa-si…

- Deși ultimele zile au fost marcate de o continuare a agravarii tensiunilor de la frontiera Rusiei cu Ucraina, Ministerul rus al Apararii a dat publicitații marți dimineața un anunț-surpriza: a anunțat retragerea in cazarmi a unor forțe militare ruse de la frontiera cu Ucraina. Anunțul a constituit o…

- Pentagonul a informat ca sefii de stat major ai Statelor Unite si Rusiei au vorbit vineri la telefon, in contextul in care Washingtonul se teme ca Rusia va invada Ucraina in zilele urmatoare, transmite AFP. Generalul Mark Milley si generalul Valeri Gherasimov "au discutat despre mai multe domenii…

- Rusia a organizat marti exercitii cu munitie reala, trupe si tancuri in apropierea granitei cu Ucraina, in timp ce si-a exprimat asteptari defavorabile privind perspectivele discutiilor cu Statele Unite, despre care Washingtonul spera ca vor elimina posibila amenintare a unei invazii a Ucraina, relateaza…

- Trei avioane de vanatoare ruse au interceptat si escortat miercuri trei avioane militare franceze care zburau in apropierea frontierelor Rusiei din Marea Neagra, a anuntat Ministerul rus al Apararii, intr-un comunicat citat de AFP si TASS. Avioanele de vanatoare ruse Su-27 au ”escortat deasupra Marii…

