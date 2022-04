Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Florin Citu, a vorbit, marti, despre evaluarea ministrilor din cabinetul Ciuca, și a spus ca atat premierul, cat și partidul vor face cate o evaluare. „Evaluarea ministrilor nu se face intr-o singura zi, se face zilnic”, a spus Cițu, potrivit News. Președintele PNL Florin Cițu a declarat…

- Un oficial ucrainean de rang inalt din regiunea sudica Kherson, care se afla acum sub ocupație rusa, a declarat ca rușii fac presiuni asupra consiliului regional pentru a fi de acord cu un referendum privind "independența" zonei fața de Ucraina, anunța CN

- Un grav accident rutier a avut loc in cursul zilei de astazi, pe DN 25, acolo unde o cisterna plina cu motorina s-a rasturnat. Incidentul a avut loc intre localitațile Independența și Piscu. Cisterna era incarcata cu 24 de tone de combustibil. Traficul in zona a fost blocat Accidentul a avut loc in…

- Rusia a recunoscut luni, 21 februarie, independența republicilor separatiste Donețk și Lugansk. Sunt cele doua regiuni din cauza carora ar putea izbucni un razboi in toata regula in aceasta parte a Europei. Cele doua regiuni sunt situate in bazinul minier Donbass, in estul Ucrainei. Donețk este unul…

- Vladimir Putin a convocat luni o ședința extraordinara, in formula extinsa, a Consiliului de Securitate al Rusiei, in condițiile in care Kremlinul considera situația din Ucraina ”extrem de tensionata”. In deschiderea reuniunii, Putin a declarat ca va analiza cererea liderilor separatiști din Donbass…

- Specialiștii au indicat care este comuna cu o incidența de peste 60 la mie. De asemenea, cifrele sunt intr-o continua creștere. Care este comuna de pe primul loc și ce vin in urma ei? Cum arata Romania in acest punct al pandemiei de coronavirus? Amintim ca la inceputul lunii ianuarie țara noastra intra…

- Nascut la 1 februarie 1848, la Sebesel, jud. Alba, Sava Henția a fost un pictor realist, grafician, muralist si ilustrator de carte, recunoscut mai ales pentru contributia sa remarcabila la arta documentara, el fiind si un subtil desenator si colorist. Cu toate acestea, este cunoscut mai ales ca portretist,…

- Viceprimarul capitalei Fadei Nagacevschi a venit cu critici la „amendamentul rușinos, Stamate”, cu privire la modificarea legii cu privire la avocatura. Nagacevschi susține ca aceasta incercare de „a anula garanțiile și independența avocaților este inadmisibil”.