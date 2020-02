Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 13 membri ai fortelor de securitate afgane au fost ucisi si alti cativa au fost raniti in luptele cu talibanii care au atacat mai multe puncte de control in provincia nordica Kunduz, transmite miercuri dpa, citand surse oficiale afgane. Opt soldati si cel putin patru politisti au fost raniti…

- Statele Unite considera ca au "restabilit un anumit nivel de descurajare" fata de Iran cu rasunatoarea eliminare a generalului iranian Qassem Soleimani, a afirmat miercuri seful Pentagonului, Mark Esper, citat de AFP. "Cu loviturile pe care le-am efectuat impotriva Kataib Hezbollah la sfarsitul lui…

- Secretarul apararii Mark Esper a sugerat luni, cu convingere, ca armata americana nu va incalca legile razboiului prin atacarea unor situri culturale iraniene, asa cum a amenintat presedintele Donald Trump, informeaza Reuters, citata de Agerpres.Intrebat daca este dispus sa vizeze situri culturale,…

- Secretarul american al Apararii, Mark Esper, s-a referit la declaratia presedintelui Erdogan privind posibilitatea închiderii bazei militare de la Incirlik, aratând ca Turcia are dreptul de a accepta sau nu sa adaposteasca pe teritoriul sau trupe NATO sau din alta tara, însa daca decide…

- Secretarul american al Apararii, Mark Esper, a anuntat ca a cerut fortelor armate sa revizuiasca securitatea la bazele militare si procesul de triere a soldatilor straini care vin in SUA pentru instruire, dupa un atac care a avut loc vineri in Florida, relateaza Reuters. Un locotenent al Fortele Aeriene…

- Secretarul Apararii al SUA, Mark Esper, a declarat ca formalitatile de retragere a trupelor americane din nord-estul Siriei s-au încheiat. De asemenea, Esper a subliniat ca, de la început si pâna în prezent, Turcia a fost „o parte indispensabila a NATO”, titreaza…

- Cel putin sapte membri ai fortelor de securitate afgane au fost ucisi in provincia Takhar, din nordul Afganistanului, au anuntat joi oficialitatile de la Kabul, potrivit dpa.Alti cel putin zece militari afgani au fost raniti in atacul asupra a doua baze militare situate in districtul Darqad,…

- De asemenea, au fost ranite cel putin trei persoane in atacurile care au avut loc in provincia Daikundi din districtul Kijran, in jurul orelor 01:00 (20:30 GMT, sambata, au precizat oficialii.In jur de 200 de combatanti talibani au lansat un atac coordonat in timpul noptii asupra posturilor…