Pentagonul a dezvaluit ca un al doilea balon de spionaj chinez a fost descoperit, de aceasta data deasupra Americii Latine, intr-un un nou episod al unui caz care a racit relatiile dintre Washington si Beijing. Antony Blinken și-a amanat in ultima clipa o vizita in China. Primul balon de spionaj, in spatiul SUA Cu o […]