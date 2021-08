Stiri pe aceeasi tema

- Avioane de vanatoare americane au survolat joi capitala afgana Kabul pentru a asigura securitatea operatiunii de evacuare, a anuntat Pentagonul, subliniind ca a fost o misiune de supraveghere si nu o demonstratie de forta, potrivit Reuters si EFE. Avioanele nu au efectuat zboruri la 'altitudine…

- Trupele americane care supravegheaza efortul de evacuare pe aeroportul din Kabul au tras in noaptea de marti spre miercuri mai multe focuri de arma pentru a tine sub control multimea, dar nu exista indicii ca cineva sa fi fost ranit sau ucis, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al Pentagonului,…

- Talibanii au sustinut, marți, prima conferinta de presa dupa ce au preluat puterea in Afganistan. Potrivit Aleph News, ei au anunțat ca și-au iertat adversarii și ca nu doresc haos. Purtatorul de cuvant Zabihullah Mujahid a sustinut o conferinta de presa dupa ce puterea din Afganistan a fost preluata…

- Talibanii au adoptat un ton conciliator in prima lor conferinta de presa sustinuta marti dupa preluarea puterii in Afganistan, relateaza dpa si Reuters. Purtatorul de cuvant Zabihullah Mujahid le-a spus jurnalistilor ca talibanii nu sunt ostili fata de nimeni. ‘Nu ne dorim dusmani interni sau externi’,…

- Fortele talibane au sustinut duminica o conferinta de presa la palatul prezidential din Kabul dupa ce au preluat controlul asupra capitalei afgane, conform informatiilor difuzate de Al Jazeera, transmite dpa. Inconjurati de persoane inarmate, liderii grupului s-au adresat jurnalistilor in imensul complex…

- Câteva mii de soldați americani au fost trimiși pe cale aeriana spre Kabul pentru a evacua personalul diplomatic și alți civili din capitala afgana, a declarat sâmbata un oficial al SUA, la o zi dupa ce talibanii au preluat al doilea și al treilea oraș ca marime din țara, transmite Reuters.…

- Pentagonul a declarat luni ca situatia securitatii in Afganistan "nu merge in directia corecta'' in timp ce militantii talibani au capturat o a sasea capitala de provincie afgana, relateaza Reuters. Purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, a declarat ca Statele Unite sunt profund ingrijorate…