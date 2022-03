Pentagon: Rusia caută să încercuiască principalele oraşe ucrainene Fortele ruse cauta sa incercuiasca principalele orase ucrainene, intre care si capitala Kiev, a declarat joi un inalt responsabil din cadrul Ministerului american al Apararii, citat de dpa. “Harkov si Cernigov, Mariupol – vedem aceste eforturi de a le incercui si inconjura.(…) Acelasi gen de eforturi au fost detectate si in jurul capitalei ucrainene, cu numeroase linii de avansare ale soldatilor rusi.”, a indicat acesta. Oficialul citat a indicat ca fortele ruse au “avansat 5 kilometri in ultimele 24 de ore”. Deci, a fost un “impuls”, a spus acelasi responsabil american, adaugand ca, chiar daca… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

