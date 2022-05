Stiri pe aceeasi tema

- La 3 februarie, generalul american Mark Milley a emis un avertisment potrivit caruia Ucraina va fi invadata in 72 de ore de Rusia. SUA dețineau informații solide cu privire la intențiile rușilor, dar o parte din predicțiile lui Milley au fost influențate de jocurile de razboi sponsorizate de Pentagon.…

- Forțele ucrainene au folosit coordonatele precise oferite de SUA pentru a direcționa focul asupra pozițiilor și avioanelor rusești, spun actuali și foști oficiali pentru NBC News. Din momentul in care Rusia a lansat invazia din Ucraina, SUA au oferit in mod constant Kievului informații detaliate despre…

- Autoritațile americane ar trebui sa opreasca incercarile de a strica relațiile ruso-chineze pe fondul operațiunii speciale in Ucraina. Despre acest lucru a declarat purtatorul de cuvint al Ministerului chinez de Externe, Zhao Lijian, citat de TASS. "Washingtonul raspindește mereu informații false pe…

- Rusia si-a mutat mai la sud navele pe care le avea desfasurate in nordul Marii Negre, in urma incidentului cu crucisatorul 'Moskva', nava amiral a Flotei sale din Marea Neagra, care a fost grav avariata miercuri seara, a declarat joi un inalt oficial de la Pentagon, citat de EFE. Intr-o discutie cu…

- Cel mai important oficial al armatei americane, generalul Mark Milley, a declarat marți in cadrul unei audieri in Congres ca lumea devine din ce in ce mai instabila și ca „potențialul unui conflict internațional semnificativ crește, nu scade” in contextul razboiului declanșat de Rusia impotriva Ucrainei,…

- 12 membri ai misiunii diplomatice rusești de la Națiunile Unite au fost anunțați ca trebuie sa paraseasca Statele Unite pâna pe 7 martie, dupa ce au fost acuzați de spionaj, scrie moldova.europalibera.org. O purtatoare de cuvânt a misiunii americane la ONU a spus ca diplomații…

- SUA sunt “cauza profunda a crizei ucrainene”, a afirmat Coreea de Nord in prima sa reactie oficiala dupa invazia rusa in Ucraina, informeaza AFP, citata de Agerpres. Washingtonul a continuat o politica de “suprematie militara in ciuda cererii legitime a Rusiei pentru securitatea sa”, se arata intr-un…