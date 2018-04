Stiri pe aceeasi tema

- Beijingul considera ca atacul desfasurat de SUA, Marea Britanie si Franta impotriva Siriei reprezinta o incalcare a normelor de drept international si indeamna toate partile implicate sa initieze un dialog, a transmis Ministerul de Externe al Chinei, relateaza agentia Reuters.

- Ținte vizate sambata de atacurile Statelor Unite, Marii Britanii și Franței erau ”complet goale”, personalul lor fiind evacuat ”in urma cu peste trei zile”, arata Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO). Aceste atacuri, lansate ca represalii la un presupus atac chimic al regimului sirian…

- Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg a transmis o declaratie in care isi afirma sustnerea fata de atacurile lansate de SUA, Marea Britanie si Franta in Siria, titreaza News.ro. “Sustin actiunile initate de SUA, Marea Britanie si Franta impotriva obiectivelor regimului sirian legate de armele…

- Anuntul bombardamentului a fost facut de președintele american Donald Trump, intr-o declaratie de la Casa Alba, in care preciza ca a ordonat armatei Statelor Unite lansarea unor “bombardamente punctuale” asupra unor tinte asociate capabilitatilor de arme chimice ale “dictatorului”…

- Președintele Donald Trump a anunțat ca a ordonat forțelor armate sa efectueze atacuri „țintite" asupra Siriei. Atacul era in desfașurare chiar in momentul in care șeful Casei Albe facea anunțul și a avut in vizor ținte precise. Armata americana a fost asistata in aceasta acțiune de forțele britanice…

- Departamentul de Stat al SUA a indicat luni ca simptomele victimelor unui presupus atac cu un gaz chimic în orasul Douma, în Siria, sunt la fel ca cele ale unei asfixieri sau ale unui atac cu un agent neurotoxic, si a facut apel la Siria si Rusia sa permita accesul observatorilor internationali…

- Fortele armate israeliene au recunoscut miercuri ca au distrus un reactor nuclear secret din Siria, in 2007. Episodul era cunoscut pe plan international dar nu fusese niciodata confirmat oficial de Israel, arata AFP. Asupra sitului nuclear Al-Kibar din provincia Deir Ezzor din estul Siriei au fost trimise,…

- Alianta militara care lupta pentru sustinerea presedintelui sirian Bashar al-Assad a anuntat sambata ca va exista un raspuns „dur si serios” de acum inainte fata de „actele teroriste” practicate de Israel, scrie Reuters. Alianta a transmis intr-un comunicat ca acuzatiile Israelului conform carora o…