Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina poate caștiga in mod sigur razboiul impotriva Rusiei, spune purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby. John Kirby, purtatorul de cuvant al Pentagonului: „Sigur ca (ucrainenii, n.r.) pot caștiga. Și daca va uitați la ceea ce au reușit sa faca pana acum, dl. Putin și-a atins exact zero…

- Ucraina a aparat anumite parți ale țarii „foarte inteligent, foarte creativ”, a declarat marți purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, care a adaugat ca SUA „au vazut indicii ca ucrainenii au trecut mai mult la ofensiva acum”, relateaza BBC . „Ucrainenii s-au aparat foarte inteligent, foarte…

- Spatiul aerian este "foarte disputat" intre Rusia si Ucraina, unde situatia este foarte dinamica si ucrainenii incearca sa apere cerul tarii, a declarat vineri purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, citat de EFE și preluat de agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Secretarul de presa al Pentagonului a comentat modul in care fortele ucrainene se opun invaziei ruse spunand ca acestea lupta cu eroism pe strazi si in afara oraselor si o fac intr-un mod foarte creativ, relateaza CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Statele Unite au afirmat miercuri ca Rusia continua sa-si intareasca dispozitivul militar la frontierele Ucrainei, intr-un moment in care Franta afirma ca are angajamentul Kremlinului astfel incat sa nu existe o "escaladare" suplimentara, noteaza AFP. "Am continuat sa observam, inclusiv in…

- Purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, a declarat, joi, ca armata americana are dovezi cum ca Moscova intentioneaza sa insceneze un atac al forțelor ucrainene asupra Rusiei, pe care il va folosi ca pretext pentru a invada Ucraina, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Potrivit acestuia, falsul…

- Președintele Joe Biden a aprobat oficial, miercuri, trimiterea de trupe americane în Europa de Est, inclusiv în România, iar Pentagonul urmeaza sa anunțe ca trupele vor fi dislocate „în urmatoarele zile”, au declarat oficiali americani pentru CNN. Decizia…