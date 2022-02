Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite ar putea permite accesul Rusiei la bazele militare din Romania și Polonia. Potrivit agenției Bloomberg, Washingtonul vrea sa inlature orice teama ca rachetele sale din regiune ar putea fi folosite pentru atacarea Rusiei.Liderul de la Kremlin a mai declarat ca Statele Unite și aliații sai…

- Departamentul american al Apararii a anuntat, joi, ca “în ultimele 24 de ore” s-a constatat o crestere în ceea ce priveste desfasurarea de forte militare de catre Rusia în apropierea frontierei cu Ucraina, relateaza CNN, potrivit News.ro.“Vedem în continuare,…

- Statele Unite au trimis miercuri raspunsul scris la cererile ample de securitate ale Rusiei, un pas cheie intr-un proces diplomatic fragil, in conditiile in care Rusia a organizat noi exercitii militare pe uscat si pe mare in apropierea Ucrainei, transmite Reuters, potrivit News.ro. Ministerul…

- Rusia a organizat marți exerciții cu tragere reala, cu trupe și tancuri, lânga granița cu Ucraina, sugerând o perspectiva defavorabila în privința discuțiilor cu Statele Unite, avute cu doar o zi înainte. La o zi dupa ce partea americana a cerut Rusiei la discuțiile…

- Statele Unite vor finanta proiecte care includ echipament de supraveghere si monitorizare pentru a consolida frontierele Ucrainei cu Rusia si Belarus, pe fondul tensionarii continue a relatiilor cu Moscova, a anuntat marti politia de frontiera ucraineana, potrivit Reuters. Este vorba despre…

- Statele Unite au cerut, miercuri, Rusiei sa-și retraga trupele de la granița cu Ucraina și au avertizat ca o invazie a trupelor Moscovei ar declanșa sancțiuni mai puternice decat cele instituite pana in prezent, transmite presa internaționala.

- Presedintele rus Vladimir Putin a numit marti extinderea infrastructurii militare a NATO in Ucraina drept "o linie rosie" pe care el spera sa nu fie depasita, exprimandu-si in acelasi timp ingrijorarea cu privire la exercitiile militare care au loc langa granitele Rusiei, informeaza Reuters, relateaza…

- Experți, dar și politicieni, mai ales din Țarile Baltice, afirma ca Rusia profita de criza de la frontiera Belarus-Polonia pentru a distrage atenția Occidentului de la situația din Ucraina. Rusia a concentrat forțe și tehnica militara la frontiera cu Ucraina.