Stiri pe aceeasi tema

- Oficialii din Ucraina, din domeniul apararii, au declarat ca sunt pregatiți sa riposteze impotriva Rusiei, in contextul in care exista informații ca aceasta ar putea invada fostul stat sovietic in orice moment. Comandantul-șef al forțelor armate ucrainene, generalul-locotenent Valerii Zaluzhnii, a declarat…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a cerut occidentalilor sa nu creeze panica in jurul tensiunilor cu Rusia, care este acuzata ca pregateste o invazie in țara sa, relateaza AFP. Zelenskia estimat ca principalul risc pentru tara sa il reprezinta „destabilizarea din interior”, scrie Agerpres.„Nu…

- In contextul razboiului dintre Rusia și Ucraina, Papa Francisc a facut un apel pentru pace și pentru evitarea razboiului. Amintind de cel de-al Doilea Razboi Mondial, Suveranul Pontif a spus ca „oamenii au suferit de foame, de atat de multa cruzime! Merita pace.” Papa Francisc s-a rugat pentru ca Ucraina…

- Bruxelles asigura ca o pedeapsa fara precedent va fi impusa aproape imediat și in comun cu Washington și Londra pentru a devasta economia rusa, scrie El Pais. Uniunea Europeana a negociat in secret un set fara precedent de sancțiuni cu care sa loveasca Rusia daca președintele acesteia, Vladimir Putin,…

- Discuțiile dintre NATO și Rusia au loc miercuri la Bruxelles, pe fondul pesimismului fața de progresele inregistrate in urma atitudinilor fara compromisuri adoptate de Moscova și Washington cu privire la tensiunile din Europa de Est. Ambele parți au așteptari scazute in privința unui rezultat agreat…

- O „soluție diplomatica” cu Rusia „mai este posibila”, daca Moscova joaca jocul dialogului, pentru a dezamorsa criza din jurul Ucrainei, a declarat vineri șeful diplomației americane Antony Blinken, la o conferința de presa la Washington, scrie AFP."Suntem gata sa raspundem…

- Germania va trebui sa impiedice intrarea in functiune a controversatului gazoduct Nord Stream 2 daca Rusia ataca Ucraina, a declarat miercuri, la Washington, intr-o conferinta de presa, secretarul de stat american, Antony Blinken, alaturi de ministrul de externe german, Annalena Baerbock, relateaza…

- Gazoductul germano-rus Nord Stream 2 nu va fi autorizat sa functioneze in cazul unei noi "escaladari" in Ucraina, in baza unui acord de principiu intre Berlin si Washington, a afirmat duminica seara sefa diplomatiei germane, Annalena Baerbock, citata de AFP. Din cauza situatiei tensionate…