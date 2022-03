Stiri pe aceeasi tema

- Armata ucraineana a reușit sa recaștige teren in fața invadatorilor ruși, mai ales in sudul țarii, dupa mai multe contraofensive, spune purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby. Militarii ucraineni „sunt, deja, in unele situatii, in ofensiva”, a declarat Kirby la CNN, afirmand ca ei „ii urmaresc…

- Razboiul din Ucraina a adus numeroase sanctiuni Rusiei, iar cetatenii sunt din ce in ce mai nemultumiti. Cel putin 1.000 de persoane care au participat in aproximativ 30 de orase din Rusia la proteste fata de interventia militara a rusilor in Ucraina au fost arestate duminica, a anuntat News.ro, care…

- In a 11-a zi a invaziei Ucrainei, Rusia continua operatiunea ofensiva cu sprijinul aeronavelor si al armelor de inalta precizie. Principalele eforturi ale ocupantilor s-au concentrat pe incercuirea oraselor Kiev si Harkov. In plus, inamicul intentioneaza sa ajunga la granitele administrative din regiunile…

- Discutiile dintre delegatiile rusa si ucraineana vor fi reluate miercuri, 2 martie, potrivit presei din Ucraina, preluate de citate de agentia oficiala de presa rusa TASS. Informația a aparut, marți, in publicatia ucraineana Zerkalo Nedeli, dar și in Glavkom, care a dezvaluit termenii avansati de parti…

- A doua runda de negocieri între delegațiile ruse și ucrainene este programata pentru 2 martie, a scris marți publicația ucraineana Zerkalo Nedeli, potrivit TASS. Asta dupa ce discuțiile de luni nu au dus la rezultate concrete. O alta media ucraineana, Glavkom, citând surse…

- In toata Ucraina au loc ciocniri violente intre corpurile de armata ruse care inainteaza din 4 direcții: din N dinspre Belarus, din S dinspre Crimeea și de pe mare, din Est dinspre republice Donețk și Lugansk alaturi de milițiile locale și din NE dinspre Harkov. Armata rusa susține ca atacul propriu-zis…

- Armata ucraineana sustine ca a doborat cinci avioane militare ruse si un elicopter, joi dimineata, in confruntarile produse in regiunea separatista Lugansk, in estul Ucrainei. „Fortele ucrainene au distrus cinci avioane si un elicopter in regiunea Lugansk”, anunta Statul Major al armatei ucrainene,…

