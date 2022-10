Pensiunile din Romania iau măsuri drastice: Renunţă la a mai servi masa Costurile in crestere pun presiune pe proprietarii pensiunilor care se gandesc sa renunte la a mai oferi servicii de masa pentru a putea face fata cheltuielilor. Mai mult, in situatiile in care cheltuielile vor fi prea mari, sunt luate in calcul si concedieri de personal, relateaza zf.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

