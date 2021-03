Stiri pe aceeasi tema

- Pensiunile din Delta sunt deschise pentru sarbatorile pascale. Daca aveți de gand sa va petreceți Paștele in Delta, ar fi bine sa va grabiți. Președintele Asociației de Management al Destinației Turistice Delta Dunarii, Catalin Țibuleac, a declarat ca aproximativ 60% din pensiuni au fost deja rezervate.…

- Pensiunile din Delta care vor fi deschise turistilor in perioada sarbatorilor pascale au deja rezervate pana la 60% din locuri, a declarat marti, pentru AGERPRES, presedintele Asociatiei de Management al Destinatiei Turistice Delta Dunarii (AMDTDD), Catalin Tibuleac. El estimeaza ca anul acesta va fi…

- Asociatia de Management al Destinatiei Turistice Delta Dunarii (AMDTDD) estimeaza o scadere cu 40% a numarului de turisti in acest an, daca voucherele de vacanta pentru angajatii institutiilor statului nu vor mai fi date. Presedintele AMDTDD, Catalin Tibuleac, a declarat miercuri, la Adunarea…

- Asociatia de Management al Destinatiei Turistice Delta Dunarii (AMDTDD) estimeaza o scadere cu 40% a numarului de turisti in acest an, daca voucherele de vacanta pentru angajatii institutiilor statului nu vor mai fi date. Presedintele AMDTDD, Catalin Tibuleac, a declarat miercuri, la Adunarea Generala…

- Industria turismului din judetul Tulcea a inregistrat, in 2020, pierderi de 17,55 milioane de euro, in contextul in care numarul celor care au vizitat judetul a fost cu 29% mai mic decat cel din anul precedent, din cauza crizei sanitare, sustine Asociatia de Management al Destinatiei Turistice Delta…

- Industria turismului din judetul Tulcea a inregistrat, in 2020, pierderi de 17,55 milioane de euro, in contextul in care numarul celor care au vizitat judetul a fost cu 29% mai mic decat cel din anul precedent, din cauza crizei sanitare, sustine Asociatia de Management al Destinatiei Turistice Delta…

- Șeful Serviciului Salvamont Vatra Dornei, Petru Ariciuc, a declarat prin telefon, la Radio Top, ca in județul Suceava exista destul de multe solicitari de cazare pentru perioada Craciunului și a Revelionului. El a afirmat: „La nivel rural, structurile de cazare vor fi ocupate in proporție de 80-90%.…