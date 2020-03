Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ofițer MAI, internat la Spitalul Gerota si diagnosticat cu coronavirus, a infectat cel puțin 30 de oameni, a anunțat secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Nelu Tataru. Unele dintre cele 19 cazuri diagnosticate astazi au legatura cu ofițerul pensionar. „O parte dintre ele sunt teste ale…

- PREVENTIE… Secretarul de stat din Ministerul Sanatatii, dr. Nelu Tataru a explicat, ca Romania este in scenariul 2 al epidemiei de coronavirus, respectiv 26-100 de persoane infectate, in care preventia este in continuare extrem de importanta. Scenariul presupune transmitere in comunitate, adica infectarea…

- Secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, și secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Nelu Tataru, vor susține astazi, incepand cu ora 11.00, o declarație de presa, la sediul MAI.

- Un caz de imbolnavire cu nou coronavirus a fost inregistrat in aceasta dimineața, al 30-lea caz la nivel național. Este vorba de o femeie, 43 ani, contact al pacientului care a fost internat in Spitalul Dimitrie Gerota. Ea este medic din spital. Ce presupune al doilea scenariu de raspuns la coronavirus…

- Ministerul Sanatații a anunțat, sambata dupa-amiaza, ca starea barbatului din Maramureș, infectat cu virusul Covid-19, s-a ameliorat, iar starea lui este stabila. De altfel, reprezentanții Ministerului anunța ca starea de sanatate a celor 3 persoane purtatoare de virus este buna.„Starea de…

- Alte doua cazuri de coronavirus au fost confirmate, in Romania, in urma cu puțin timp. Secretarul de Stat in Ministerul Sanatații, Nelu Tataru și Secretarul de Stat in Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, au anunțat ca doua persoane, un barbat din Maramureș, in varsta de 45 de ani și o femeie,…

- Autoritațile au confirmat doua noi cazuri e coronavirus in Romania. Este vorba e un barbat de 45 de ani din Maramureș și o femeie din Timișoara. Secretarul de Stat in Ministerul Sanatații, Nelu Tataru și Secretarul de Stat in Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat au anunțat cele doua noi cazuri…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, Nelu Tataru, a anuntat miercuri ca toate cele 13 persoane din Gorj care au intrat in contact cu cetateanul italian diagnosticat cu coronavirus au fost testate si au rezultate...