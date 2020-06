Pensionarii timișeni se revoltă Anunțul premierului Ludovic Orban referitor la imposibilitatea creșterii pensiilor cu 40 la suta, incepand din 1 septembrie, a provocat un val de reacții din partea celor afectați de aceasta masura care ar fi trebuit sa se afle in grafic. In urma sesizarilor venite ... The post Pensionarii timișeni se revolta appeared first on Renasterea banateana . Citeste articolul mai departe pe renasterea.ro…

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile iau in calcul mai multe variante pentru relaxarea masurilor de izolare, dupa data de 15 mai. Anunțul a fost facut de ministrul de Interne, Marcel Vela.

- Fermierii romani vor beneficia de un ajutor care poate ajunge la valoarea de 5.000 de euro pentru fiecare exploatație. Anunțul a fost facut ieri de ministrul agriculturii, Adrian Oros. Sprijinul in suma forfetara - adica fixa - va fi disponibil deoarece Comisia ...

- Seful Executivului a facut aceste precizari dupa ce a participat la sedinta Grupului de suport tehnico-stiintific privind gestionarea bolilor inalt-contagioase pe teritoriul Romaniei. "S-a discutat de posibilitatea de schimbare, chiar si pana la data de 15 mai, pentru persoanele in varsta,…

- In județul Timiș, in cursul zilei de 9 aprilie, polițiștii au aplicat 294 sancțiuni contravenționale in valoare de 647.000 lei pentru nerespectarea masurilor de restricționare a circulației.

- "Avem cateva directii clare de actiune. Obiectivul cel mai important este limitarea raspandirii infectiei coronavirus. Pentru a limita raspandirea apelam la diferite categorii de masuri. Stim foarte bine ca exista riscul ca distribuirea in comunitate sa aiba o probabilitate mai mare. Pana…

- Conform metodologiei de supraveghere a gripei și infecțiilor acute respiratorii pentru sezonul 2019-2020, Direcția de Sanatate Publica (DSP) Timiș...

- ​Florin Cîțu susține într-o postare pe Facebook ca a acceptat nominalizarea ca premier în logica anticipatelor, însa pentru ca aceasta varianta nu mai exista acum s-a retras pentru a-l lasa pe Ludovic Orban sa fie premier, acest lucru fiind necesar pentru ca PNL sa aiba succes…

- Guvernul Romaniei a anunțat inchiderea invațamantului pre-universitar (licee, școli și gradinițe) din cauza pericolului de contaminare cu coronavirus. Anunțul a fost facut de Ludovic Orban, premierul Romaniei, care a organizat o conferința de presa alaturi de ministrul Sanatații și alți responsabili…