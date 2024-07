Stiri pe aceeasi tema

- Dorina Barcari, expert in pensii: ”Oamenii plang, sunt in stare de șoc. Au primit decizii de recuperare a unor debite, create in sarcina lor, din erorile funcționarilor de la Casele de Pensii”. Mai mulți pensionari romani au primit decizii de micșorare a pensiilor, chiar inainte de majorarile anunțate…

- Pensionarii romani așteapta sa se incheie procesul de recalculare a pensiilor. Dupa finalizarea acestui proces, pensiile vor fi majorate cu 1.440 de lei. Iata pensionarii care vor primi 1.440 de lei in plus! Ce categorie de pensionari va primi 1.440 de lei in plus? Procesul de recalculare a pensiilor…

- Majorarea salariului minim pe economie, care ar fi trebuit sa fie aplicata de la 1 iulie, se lasa asteptata. Astfel, salariile a peste 700.000 de angajati romani nu mai cresc de luna viitoare. Executivul nu a primit avizele necesare pentru adoptare, iar proiectul nu mai este pe ordinea de zi a sedintei…

- Romanii care au beneficiat de sporuri, prime sau alte bonusuri pe durata activitații lor profesionale trebuie sa intreprinda anumite acțiuni pentru a asigura o majorare a pensiilor lor conform noilor norme de recalculare adoptate de Guvern. Conform informațiilor furnizate de Casa Naționala de Pensii…

- Vești bune pentru o categorie de romani! Pensii duble pentru 150.000 de oameni, dupa ce un proiect de lege depus deja la Senat propune modificarea legii pensiilor, care a intrat recent in vigoare. Pensii duble pentru acesti romani Odata cu intrarea in vigoare a noii legi a pensiilor și publicarea noii…

- „Noi deja avem procesul de evaluare finalizat 99,9 la suta. 150 de mii de dosare mai avem din 1,4 milioane. Procesul de evaluare se va finaliza. Colegii fac softul, emitem taloanele.Avem un calendar foarte clar. Nu avem intazieri. De la 1 septembrie vor primi pensiile calculate”, a spus Daniel Baciu,…

- Petrolul a primit interdicție la transferuri din partea FIFA. Surse GSP au dezvaluit ca aceasta problema a aparut deoarece prahovenii n-au platit o tranșa de 50.000 de euro in contul transferului lui Albin Berisha de la Ballkani. Ca și cum nu avea destule probleme, dupa eșecul din play-out cu FC Botoșani,…

Potrivit informațiilor, se lucreaza la o hotarare de Guvern care va intra in ședința Executivului, cu scopul de a asigura livrarea pensiilor inainte de sarbatori.