Pensionarii, păcăliți din nou. Eroarea care le scade aproape 200 de din pensie Tichetele pentru pensionari, aprobate prin ordonanțe de urgența acum mai bine de trei luni, nu au ajuns inca la beneficiari. Este vorba despre tichetele pentru persoanele de peste 75 de ani, beneficiare de pensia minima, care trebuiau sa primeasca cate 180 de lei pe luna din fonduri europene pentru o masa calda. ”Pentru pensionari, fiecare luna de intarziere inseamna foarte mult. Aceasta masura este luata pentru cei cu pensia minima, deci cei in cea mai mare dificultate. Cei cu pensia mica sunt cei mai afectați Puțin le pasa guvernanților de situația pensionarilor”, a spus Dorina Barcari, reprezentanta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

