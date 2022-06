„Pensionarii își vând din casă pentru cățel sau pisică”. Mâncarea pentru animalele de companie s-a scumpit cu până la 35% Medicii veterinari spun ca a crescut numarul abandonurilor și spera ca prețul energiei sa se stabilizeze, pentru ca se tem de scumpiri in cascada. Libertatea a comparat prețurile de azi cu cele de anul trecut și dinainte de pandemie.Animalele de companie pot fi considerate victime colaterale ale razboiului din Ucraina. Sau, mai degraba, stapanii acestora, confruntați, pe langa multe alte scumpiri, și cu creșterea prețurilor la mancarea pentru caini și pisici.In Romania, prețul hranei pentru animalele de companie este mai mare cu procente intre 5% și 35% fața de perioada anterioara pandemiei. Medicii… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

