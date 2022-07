Pensionarii germani primesc „azil” în Grecia, pe perioada iernii, pentru a evita criza energetică Pensionarii germani care vor sa scape de costurile crescute la energie și de inflația galopanta sunt bineveniți in Grecia, a transmis ministrul elen al Turismului, scrie The Guardian , in contextul in care estimarile arata prețuri de șapte ori mai mari Perspectiva le da fiori pensionarilor germani, ingrijorați ca nu se vor descurca financiar la iarna. In aceste condiții, ministrul grec al Turismului, Vasilis Kikilias, ii invita sa petreaca anotimpul rece in țara sa, unde vor avea parte de vreme calda, ospitalitate și prețuri mici in magazine și restaurante. „La toamna și la iarna ne-am bucura… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul grec al turismului i-a invitat pe pensionarii germani care doresc sa tem de facturi astronomice la incalzire in iarna care vine sa se mute in Grecia, scrie The Guardian. In conditiile in care facturile la gaz s-au dublat deja in Germania si se asteapta ca acestea sa creasca de aproximativ…

- Lucrarile anuale de intreținere incep luni la cel mai mare gazoduct care transporta gaze din Rusia catre Germania, urmand ca livrarile sa fie oprite timp de zece zile. Guvernele, piețele și companiile sunt ingrijorate ca oprirea ar putea fi prelungita din cauza razboiului din Ucraina, scrie Reuters.…

- Acest lucru va „submina eforturile” Germaniei de a umple facilitațile de stocare a gazelor in așteptarea sezonului de incalzire de iarna. Guvernul german se teme ca, in cadrul activitaților anuale de intreținere a gazoductului Nord Stream, Rusia ar putea opri complet aprovizionarea cu gaze prin intermediul…

- Germania se teme de un dezastru economic daca Rusia nu mai livreaza gaze. Vestea a fost adusa chiar de ministrul economiei, Robert Habeck. Riscul unei penurii de gaz in aceasta iarna se profileaza de cand gigantul rus Gazprom a redus drastic livrarile prin gazoductul Nord Stream de care Germania este…

- Masura ar fi cea mai recenta escaladare a conflictului dintre Europa si Moscova, care a scos la iveala dependenta blocului de aprovizionarea cu gaze naturale din Rusia si dificultatea de a gasi alternative. Faza a doua din ”etapa de alarma”, planificata atunci cand Guvernul observa un risc ridicat de…

- Gazprom a anuntat reducerea cu inca o treime a livrarilor de gaz spre Europa prin gazoductul Nord Stream, motivand ca a fost nevoita sa opreasca un echipament al firmei germane Siemens, a doua zi dupa o prima reducere drastica, ceea ce l-a facut pe un ministru german sa afirme ca Rusia incearca sa provoace…

- Gazprom a anuntat marti ca reduce capacitatea zilnica de livrare a gazelor catre Germania cu peste 40% prin gazoductul Nord Stream, echipamentul necesar nefiind furnizat de grupul german Siemens, transmite AFP, potrivit Agerpres.

- Compania petroliera rusa de stat Rosneft a transmis, vineri, 20 mai, ca fostul cancelar german Gerhard Schroder, 78 de ani, a anunțat ca nu va mai face parte din din Consiliul de Administrație, relateaza Bild.Parlamentul European ceruse joi ca Schroder sa fie trecut pe „lista neagra” daca nu parasește…