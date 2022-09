Stiri pe aceeasi tema

- Incalzire si apa calda pe credit. Este singur solutie pentru pensionarii din Ploiesti, oras ramas de la 1 august fara furnizor de agent termic. Cum autoritatile nu gasesc o solutie pentru reluarea alimentarii.

- Lipsa agentului termic in prag de iarna i-a determinat pe pensionarii din Ploiești sa ia masuri: oamenii au facut imprumuturi pentru a-și monta centrala proprie.Decizia vine in condițiile in care temperaturile au inceput deja sa scada, iar noaptea și dimineața este de-a dreptul frig in case.Situația…

- Romanii se așteapta ca facturile la utilitați din aceasta iarna sa fie astronomice. Exista insa și o soluție care ți-ar putea scuti foarte mulți bani pe timpul sezonului rece. Oamenii cauta metode noi de incalzire avand in vedere actuala criza a gazului, dar și creșterea pețurilor la utilitați. Cum…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a transmis o veste liniștitoare pentru cei care dețin centrale individuale pe gaze.Intr-un interviu la Digi24, Popescu a spus ca a fost eliminat plafonul de consum pentru compensarea facturilor la gaze naturale in cazul celor care folosesc centrale de apartament.…

- Un oraș din Romania renunța la sistemul centralizat de incalzire, din cauza numarul mic de abonați, dar și din cauza datoriilor mari acumulate de aceștia. Este vorba despre Navodari, iar locuitorii orașului nu știu cum se vor descurca la iarna.

- Se dau mii de lei ajutor de la stat pentru centrale termice de apartament! „Iarna ne facem car și vara sanie!”, spune o vorba din batrani. Plecand de la acest proverb, primarul din Navodari, Florin Chelaru, anunța ca s-a aprobat programul „Cald in casa ta”. Cu alte cuvinte, se dau mii de lei ajutor…

- Cancelarul Olaf Scholz a deschis miercuri calea pentru o prelungire a duratei de funcționare a ultimelor trei centrale nucleare din Germania, Berlinul temandu-se de o criza energetica, in condițiile in care disputa cu Rusia privind gazele naturale stagneaza. Ultimele centrale nucleare „sunt relevante…

- Unii suceveni cu centrale de apartament incep sa solicite rebranșarea la sistemul centralizat de termoficare al municipiului Suceava. Primarul Ion Lungu a declarat astazi ca pana acum au depus cereri de rebranșare 15 familii incurajandu-i și pe alții sa le urmeze exemplul. ”Ma bucura acest fapt chiar…