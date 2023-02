Pensionarii din minerit își fac asociație Foști salariați din Complexul Energetic Oltenia și nu numai vor fi inființa o asociație a pensionarilor din sectorul minier și energetic. Unul dintre inițiatorii inființarii asociației este Doru Craete, ex-angajat al Termocentralei de la Rovinari și pensionar. Acesta a declarat ca exista un grup de pensionari care au decis inființarea structurii respective, care sa lupte pentru interesele pensionarilor din sectorul minier și energetic. „Impreuna cu alți colegi am decis sa inființam o Asociație a pensionarilor din minerit și energie. Vrem sa fim o voce distincta care sa apare drepturile pensionarilor.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

