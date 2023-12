Guvernul a aprobat, in sedinta de joi, un proiect privind extinderea programului de compensare cu 90% a pretului medicamentelor pentru pensionari, urmand ca de la 1 ianuarie sa beneficieze de aceasta facilitate pensionarii cu venituri de pana la 1.830 lei pe luna, comparativ cu 1.608 lei pe luna in prezent. In perioada ianuarie-septembrie a anului curent au fost eliberate peste 2 milioane de rețete pentru circa 400.000 de pensionari.