Stiri pe aceeasi tema

- Plafonul veniturilor pana la care pensionarii vor beneficia de compensare cu 90% a pretului medicamentelor se va majora, incepand cu 1 ianuarie 2022, la 1.429 lei/luna, a anuntat, marti, premierul Nicolae Ciuca. „Aproape jumatate de milion de pensionari riscau sa piarda dreptul la compensarea medicamentelor…

- Social Prețul medicamentelor, compensat cu 90% pentru pensionarii cu venituri de pana la 1429 lei/luna decembrie 28, 2021 14:45 Unul dintre proiectele de hotarare aflate pe ordinea de zi a ședinței de guvern de astazi vizeaza modificarea unor acte normative privind Programul pentru compensarea cu…

- Plafonul veniturilor pana la care pensionarii vor beneficia de compensare cu 90% a pretului medicamentelor se va majora, incepand cu 1 ianuarie 2022, la 1.429 lei/luna, a anuntat, marti, premierul Nicolae Ciuca.

- S-a aprobat printr-o ordonanța de urgența, acordarea unui ajutor financiar pentru pensionarii sistemului public de pensii cu pensii mai mici sau egale cu 1.600 de lei, astfel incat toți cei care se incadreaza in aceasta categorie sa aiba un venit de 2.200 de lei, in luna ianuarie 2022.Masura este prevazuta…

- 2,45 milioane de persoane vor beneficia, la nivel national, de acest tip de sprijin Guvernul a adoptat, la sfarșitul saptamanii trecute, ordonanta de urgenta care prevede acordarea o singura data, in luna ianuarie, a unui ajutor financiar pensionarilor cu pensia mai mica sau egala cu 1.600 lei pe…

- Guvernul a aprobat vineri, printr-o Ordonanța de urgența, acordarea unui ajutor financiar pentru pensionarii sistemului public de pensii cu pensii mai mici sau egale cu 1.600 de lei. Ministrul Muncii, Marius Budai, a anuntat, vineri seara, ca pachetul social asumat de coalitie a fost finalizat, dupa…

- Ajutorul financiar oferit de Guvern pensionarilor pentru completarea pensiilor pana la valoarea de 2.200 de lei se va acorda o singura data, in luna ianuarie, a declarat, marti, ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, Gabriela Firea, intr-o conferinta de presa, potrivit Agerpres. „Pensionarii…

- Marius Budai, ministrul Muncii, a anunțat cum va fi aplicat sprijinul promis de Guvern pentru pensionarii cu venituri mai mici de 1.600 de lei, in luna ianuarie. Nu vor fi pensionari cu pensia mai mica de 2200 de lei in ianuarie. Marius Budai a declarat in cadrul unei conferințe de presa faptul ca in…