- Proiectul noii Legi a Pensiilor prevede ca pensionarii cu un stagiu de cotizare sub 15 ani sa poata opta pentru indemnizația sociala minima, in loc de pensie. Alegerea se va face cu trei luni inainte de intrarea in vigoare a legii, scrie Mediafax.Proiectul de Lege privind sistemul public de…

- Documente atasate: Legea pensiilor - proiect Ministerul Muncii și Justiției Sociale a lansat in dezbatere publica proiectul de Lege privind sistemul public de pensii. Potrivit unui comunicat al ministerului, proiectul de act normativ se bazeaza pe mai multe principii fundamentale: - contributivitate,…

- De astazi, 1 iulie, punctul de pensie se majoreaza de la 1.000de lei la 1.100 de lei, iar pensia minima garantata creste de la 520 de lei la 640 de lei, asa cum a fost stabilit prin programul de guvernare. Plata pensiilor prin posta se va face intre 1-15 ale fiecarei luni, data virarii pensiei in conturile…

- Incepand de astazi, 1 iulie 2018, punctul de pensie creste, cu 10 , de la 1.000 la 1.100 de lei, iar pensia minima garantata se va majora cu 20 . Tot de la 1 iulie se maresc si prestatiile sociale pentru persoanele cu dizabilitati, pretul electricitatii va scadea cu 3,5 si se schimba bilete de trimitere…

- Incepand de pe 1 iulie 2018, nivelul indemnizatiei sociale pentru pensionari, prevazuta de OUG nr. 6 din 2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, creste de la 520 de lei la 640 de lei.De la aceeasi data, valoarea punctului de pensie se majoreaza cu 10%, ajungand la 1.100 de lei, ...

- De la 1 iulie 2018, punctul de pensie crește de la 1.000 lei la 1.100 lei, a anunțat premierul Viorica Dancila in deschiderea sedintei de Guvern. „De la 1 iunie se majoreaza pensiile romanilor. Punctul de pensie crește cu 10 %. De la 1.000 de lei la 1.100 lei. Pensia minim garantata crește cu 23% […]

- "Incepand cu 1 iulie pensiile romanilor se vor majora. Punctul de pensie va creste cu 10-, de la 1.000 de lei la 1.100 de lei. Pensia minima garantata va creste cu 23-, de la 520 de lei la 640 de lei", a precizat Dancila. Ea a spus ca tot de la 1 iulie se maresc si prestatiile sociale pentru persoanele…

- Casa Naționala de Pensii Publice (CNPP) iși anunța beneficiarii care primesc drepturile prin intermediul CN Poșta Romana SA ca – incepand cu luna iulie 2018 – calendarul de plata se modifica. Astfel, platile curente se efectueaza in perioada 1-15 a fiecarei luni, la domiciliul beneficiarilor. Pensionarii…