Pensionarii cu până la 1429 lei/lună vor putea lua medicamente compensate cu 90%. Plafonul era până acum de 1299 lei/lună Ministerul Sanatații a anunțat, marți, ca pensionarii cu venituri de pana la 1429 lei/luna vor putea lua medicamentele compensate cu 90%, plafonul pana la care se incadrau pana acum pensionarii fiind de 1299 lei/luna. Guvernul a aprobat aceasta masura printr-o hotarare care va intra in vigoare chiar de la 1 ianuarie 2022. Hotararea de Guvern […] The post Pensionarii cu pana la 1429 lei/luna vor putea lua medicamente compensate cu 90%. Plafonul era pana acum de 1299 lei/luna appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

