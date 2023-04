Stiri pe aceeasi tema

- Cați bani reține statul din pensiile romanilor In Romania traiesc aproape 4,6 milioane de pensionari, pensia lunara fiind in medie de 2.004 lei, potrivit datelor publicate de Casa Naționala de Pensii Publice (CNPP) pe luna martie 2023. Puțini dintre aceștia știu i ...

- Un administrator de intreprindere a fost trimis pe banca acuzaților pentru evaziune fiscala de peste 3,7 milioane lei ca urmare a exportarii miezului de nuca și a nucilor in coaja. Recent, invinuitul a fost condamnat intr-un dosar penal – contrabanda cu miez de nuca de 57 milioane lei exportat in Turcia,…

- Statul roman va plati, din bugetul Ministerului Justitiei, onorariile mai multor experti consultati in dosarul in care compania Hei Pharma si doi dintre directorii acesteia au fost trimisi in judecata pentru inselaciune, fals si zadarnicirea combaterii bolilor. Un expert chimist si doua experte contabile…

- OMV este obligat sa plateasca taxa de solidaritate, pe care statul a impus-o. Chiar daca compania a spus la inceputul acestei luni ca nu are nicio datorie in acest sens, statul roman a impus aceasta decizie și a facut o solicitare inspre ANAF sa se asigure ca s-a respectat acest lucru.

- Rasturnare de situatie in cazul OMV. Compania va plati taxa de solidaritate impusa de statul roman. Surse guvernamentale sustin ca in cadrul sedintei de Guvern de astazi s-a spus faptul ca OMV va plati taxa de solidaritate impusa de statul roman companiilor de energie din Romania, arata Antena 3 CNN.…

- In Romania, educația copiilor costa mult, in unele cazuri chiar și un salariu minim pe economie sau venitul unui singur parinte.Prețul meditațiilor pentru elevi, a crescut in ultima perioada. Parinții se vad nevoiți sa plateasca cu mult peste cat iși permit. Spre exemplu, pentru o singura materie, parinții…

- Pensii 2023 | Pensionarii solicita o noua majorare a pensiilor cu 15% incepand cu trimestrul II Noutați Pensii 2023 | Pensionarii solicita o noua majorare a pensiilor cu 15% incepand cu trimestrul II Pensionarii cer o noua majorare a pensiilor din aprilie, pe langa indexarea cu rata inflației care a…

