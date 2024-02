Pensionarii care primesc mai mulţi bani la pensie, în funcţie de anul naşterii Romanii vor experimenta o creștere a sumelor primite ca pensie, incepand cu majorarea din septembrie, in funcție de diverse criterii precum stagiul de cotizare, categoria de munca și anul nașterii. Dupa ajustarea pensiilor cu 13,8% in ianuarie, veniturile pensionarilor vor fi majorate incepand cu luna septembrie, odata cu recalcularea pensiilor. Fiecare pensionar va avea pensia recalculata luand in considerare mai mulți factori menționați anterior, rezultand astfel procente de creștere diferite de la un individ la altul. Cu toate acestea, exista tabele orientative in acest sens. Oficialii au asigurat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cați romani vor avea pensiile mai mari de la 1 septembrie 2024? Iata o intrebare la care ministrul muncii și protecției sociale, Simona Bucura-Oprescu, a oferit un raspuns cat se poate de clar. Ministrul muncii anunța cați romani vor avea pensiile mai mari de la 1 septembrie 2024 Potrivit celor mai…

- 2024 vine cu schimbi importante in legea pensiilor, iar unele dintre ele au intrat in vigoare inca de la 1 ianuarie. Legea pensiilor 2024 a fost votata la finalul anului trecut in Parlament și promulgata de Klaus Iohannis, urmand sa intre in vigoare complet de la 1 septembrie 2024. 10 schimbari importante…

- Noua lege a fost publicata in Monitorul Oficial, iar Casa de Pensii poate contracta sistemul informatic pentru a incepe marea recalculare. Intre timp, vin date noi despre pensiile romanilor. Pensia medie in sistemul public a coborat sub pragul de 2.000 de lei. Potrivit noii legi a pensiilor , toate…

- Noua lege a pensiilor a fost publicata in Monitorul Oficial.Potrivit noii legi, toate pensiile cresc de la 1 ianuarie 2024 cu 13,8% și sunt recalculate din septembrie 2024. De asemenea, legea mai prevede ca, pana in 2035, varsta de pensionare sa fie aceeași pentru femei și barbați, respectiv 65 de…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat marți, legea pensiilor, adoptata saptamana trecuta in Parlament. Astfel pensiile se vor mari , incepand cu anul viitor. Prima data acestea vor crește pe 1 ianuarie cu 13,8%, de la 1.785 de lei la 2.032 de lei iar apoi de la 1 septembrie, pensiile…

- Pensionarii din Romania vor beneficia in 2024 de doua majorari ale veniturilor. Prima are loc in luna ianuarie, atunci cand punctul de pensie va fi indexat cu rata inflației - 13,8%. A doua va fi in luna septembrie a anului 2024, cand romanii pensionari vor primi pensiile recalculate. Marcel Ciolacu,…

- Ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu, a declarat, luni, in plenul Camerei Deputatilor, la dezbaterea proiectului legii pensiilor, ca prin acest act normativ se doreste sa se aduca "echitate romanilor", mentionand ca este bazat pe doi piloni: contributivitatea si munca."Acest proiect este important…

- „Normal ca exista bani. Legea pensiilor se va pune in aplicare. Anul viitor pensiile vor creste de doua ori – la 1 ianuarie cu 13,8%, apoi vor intra recalcularile, iar, de la 1 septembrie, legea va intra in vigoare cu recalcularile. Legea este sustenabila”, a afirmat premierul.„Peste 85% dintre pensionari…