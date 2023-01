Stiri pe aceeasi tema

- Pensionarii care au dat in judecata Guvernul dupa reținerea CASS de 10% pentru sumele care depașesc 4.000 vor caștiga, cel mai probabil, procesele, se arata intr-o nota de informare elaborata de Secretariatul General al Guvernului. SGG propune astfel Guvernului, conform notei consultata de Știripesurse.ro,…

- Din 15 ianuarie, toți pensionarii vor primi pensii marite, suma fiind diferita in funcție de venitul inregistrat anterior de fiecare pensionar. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Dupa ce timp de patru ani a platit rate la banca, o femeie din Iași s-a trezit ca din creditul pe care il contractase nu achitase decat 1,3 lei. In 2021, impotriva ei au inceput procedurile pentru executarea silita.

- ADI Deșeuri vireaza peste doua milioane de lei primariilor din județ. Banii provin din vanzarea deșeurilor reciclate in acest an de locuitorii comunelor respective. Sumele virate primariilor sunt cu 45% mai mari decat cele de anul trecut. Peste doua milioane de lei a virat ADI Deșeuri primariilor din…

- Prin numirea lui Marian Neacșu in funcția de secretar general al Guvernului a inceput hegemonia catre Palatul Victoria a oamenilor veniți din Pro Romania dar totodata și huzurul din bani publici. La scurt timp dupa ce a trecut de la Pro Romania la PSD, Marian Neacșu a ajuns secretarul general al Guvernului…

- Vești proaste pentru pensionarii care primesc banii in mana! In perioada Sarbatorilor vom mavea mai multe zile libere. Este vorba de zilele de 25, 26, 30 decembrie, precum și 1 și 2 ianuarie. In acest context, inclusiv angajații Poștei Romane vor beneficia de zile libere, cu excepția zilei de 2 ianuarie…

- Comisia pentru Situații Excepționale a alocat din fondul de intervenție al Guvernului 7,8 milioane de lei pentru autoritațile locale. Banii sint distribuiți dupa cum urmeaza: 3,2 mil lei pentru primaria satului Bugeac din UTA Gagauzia, pentru achitarea indemnizației la procurarea spațiului locativ,…

- Amendament formulat in Camera Deputatilor pentru majorarea salariilor angajatilor Cancelariei prim-ministrului. Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, a explicat miercuri amendamentul prin faptul ca acestia pierdusera anterior un spor de 15%. „La momentul in care Cancelaria prim-ministrului…