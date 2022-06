Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul urmeaza sa aprobe in sedinta de joi, prin ordonanta de urgenta, acordarea, in luna iulie, a unui ajutor financiar in cuantum de 700 lei pensionarilor ale caror venituri lunare sunt mai mici sau egale cu 2.000 de lei. Potrivit notei de fundamentare a proiectului, masura se aplica pensionarilor…

- Au inceput sa fie emise voucherele electronice prevazute in Programul Sprijin pentru Romania! Ii asiguram pe toți beneficiarii ca vor ajunge la ei cat mai curand posibil, iar banii vor putea fi folosiți oricand!, scrie ministrul pe pagina de socializare. Tichetele au o valoare nominala de 250 lei,…

- Guvernul urmeaza sa aprobe in sedinta de joi, prin ordonanta de urgenta, acordarea, in luna iulie, a unui ajutor financiar in cuantum de 700 lei pensionarilor ale caror venituri lunare sunt mai mici sau egale cu 2.000 de lei. Potrivit notei de fundamentare a proiectului, masura se aplica pensionarilor…

- Guvernul urmeaza sa aprobe in sedinta de joi, prin ordonanta de urgenta, acordarea, in luna iulie, a unui ajutor financiar in cuantum de 700 lei pensionarilor ale caror venituri lunare sunt mai mici sau egale cu 2.000 de lei.

- Masurile sociale propuse de guvern sunt haotice si discriminatorii, luate fara consultarea partenerilor sociali, acuza CNS Cartel ALFA, solicitand masuri in favoarea lucratorilor si actualizarea urgenta a salariului minim Potrivit sindicaliștilor, in contextul cresterii necontrolate a preturilor si…

- PSD vine din nou cu masuri concrete in beneficiul celor cu venituri reduse! Proiectul PSD privind acordarea voucherelor pentru alimente se implementeaza in ritm accelerat. Recent s-au semnat contractele pentru tiparirea voucherelor, iar Poșta Romana a fost desemnata pentru a le distribui. Peste 3 milioane…

- Guvernul a anunțat ca va distribui tichete sociale in valoare de 250 de lei, la fiecare doua luni, bani care pot fi cheltuiți exclusiv pentru a cumpara produse alimentare și a se servi mese calde in anumite unitați. Presedintele PSD Marcel Ciolacu a declarat, luni, la sediul partidului, despre voucherele…

- Specialiștii Casei de Pensii Iași au verificat dosarele pensionarilor care au primit ajutoarele financiare in valoare de maxim 1.600 de lei in luna ianuarie 2022. In urma verificarilor, au ajuns la concluzia ca o parte dintre aceștia sunt buni de plata pentru ca au primit banii necuvenit. Astfel, 95…