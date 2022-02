35.000 de euro a pierdut o pensionara din București, bani pe care i-a dat unei straine, in speranța ca aceasta o va face fotomodel la Paris. Escroaca a pretins ca este agenta de casting. La mijloc a fost, de fapt, o inșelatorie, iar pensionara nu a ajuns pe podium, ci la poliție, in calitate de […] The post Pensionara romanca s-a visat fotomodel la Paris, insa a ajuns doar la Politie. A luat teapa de 35.000 euro first appeared on Ziarul National .