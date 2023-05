Pensionar specializat în monitorizare mese festive, membru în conducerea CFR Marfă Ministerul Transporturilor a decis acordarea unui nou mandat in Conducerea CFR Marfa – Consiliul de Administrație pentru un pensionar revoluționar, proprietar de casa de amanet și schimb valutar și care are trecut in CV activitatea de monitorizare mese festive. Pornit in 1969 in meseria de tapițer la Cooperație, Niculaie Bordei a ajuns incet incet, cu facultate facuta la varsta a treia, titular al unor demnitați publice, precum membru in Consiliul de Administrație al companiei menționate dar și consilier local la Sectorul 6, președinte al Asociației Seniorilor și fondator al unei case de schimb… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

